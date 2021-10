Um adolescente de 15 anos foi morto por um cabo da Polícia Militar durante um assalto em Ipatinga, no Vale do Aço, na madrugada desta terça-feira (12). Um outro suspeito do crime fugiu.

De acordo com o boletim de ocorrência, o cabo chegava em casa, no bairro Novo Cruzeiro, na madrugada e, quando foi guardar o carro, o adolescente e um comparsa anunciaram o assalto.

O policial disse que o adolescente estava armado e, para se defender, ele sacou a arma abriu a porta do veículo e atirou. O garoto foi atingido e ficou caído ao lado do carro. O outro suspeito conseguiu fugir.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e constatou que o adolescente estava morto. O corpo foi reconhecido pela família e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

O militar foi recolhido na sede do 14 Batalhão da Polícia Militar, em Ipatinga. As armas do cabo e do adolescente foram recolhidas.