Com oito jogos de invencibilidade e quase dois meses sem ser derrotado, o América possui a terceira melhor campanha do returno no Brasileirão. Os resultados proporcionam ao Coelho, não apenas lutar pela permanência na elite, mas sonhar com uma vaga na Sul-Americana.

Dos 18 pontos disputados, o Coelho conquistou 12, um aproveitamento de 67%. Nesse período, venceu Athletico-PR, Cuiabá e Palmeiras, e empatou com Corinthians, Flamengo e Juventude, destes, quatro equipes da metade de cima da tabela de classificação.

O desempenho só não é melhor do que o do líder Atlético, que tem aproveitamento de 78% (não perde há 17 jogos). Neste returno tem quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota, e do Internacional – seu próximo adversário -, com 72%, sendo quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Os resultados deram ao Coelho boas posições na tabela: saiu da zona de rebaixamento e saltou para a 10ª posição, onde se encontra hoje, na zona de classificação para a Sul-Americana, com 31 pontos.

Se vencer o Internacional nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, e contar com uma combinação de resultados de Fluminense (nono colocado) e Athletico-PR (oitavo colocado) poderá alcançar novas posições, e ultrapassar até mesmo o Furacão, que tem 33 pontos.

Sul-Americana

O América tem 48,4% de chances de disputar a Sul-Americana, segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A probabilidade de rebaixamento, enquanto isso, segue em queda: de 10,5%.

Apesar do bom momento e das possibilidades matemáticas, o técnico Vagner Mancini mantém o discurso sobre a meta americana. “O objetivo é a permanência na Série A. Tudo aquilo que for alcançado fora disso vai ser lucro. Nunca falei outra coisa e não vou falar, nossa permanência na Série A é nosso objetivo número um. Chegar à Sul-Americana, na Libertadores, vai ser consequência do que a gente fizer até o fim do ano”, pontuou o treinador.