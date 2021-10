A apresentadora Angélica, 47, recorreu às redes sociais para agradecer a todas as orações que as pessoas têm feito pelo pai dela, Francisco Ksyvicks, conhecido como Chicão. Ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) no último sábado (9).

“Desde sábado, estamos vivendo momentos de angústia com a saúde do meu pai que sofreu um AVC. Porém temos fé em cada pequeno gesto e eu agradeço por toda energia positiva para o meu amado pai”, publicou ela nas redes sociais.

“Todas as orações que estão fazendo [fazem] toda diferença em nossas vidas e minimizando o sofrimento. Eu acredito! Ele está lutando e vai vencer”, completou a apresentadora.

No Domingão com Huck do último domingo (10), o marido Luciano já havia mandado um recado ao público sobre o momento delicado da internação.

“Quero aproveitar e mandar um beijo muito especial para o seu Chico, pai da Angélica, ele teve um problema sério de saúde ontem, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Seu Francisco, estou aqui rezando muito pelo senhor. Seu Chico, estamos juntos”, disse.

No quesito profissional, Huck já tem mexido os pauzinhos para reverter a baixa audiência de seu programa. Com 13,2 pontos de média na Grande São Paulo, o Domingão com Huck marcou, neste domingo (10), a pior audiência do horário ao longo do ano.

O placar se aproxima dos 13,7 marcados por Faustão em 31 de janeiro, mas passa longe dos 21 pontos que o mesmo Fausto Silva registrou em maio, recorde positivo de 2021 em um dos últimos programas de Faustão na Globo.

Nas semanas anteriores, desde a sua estreia, Huck teve 16,8 pontos de média, patamar similar aos quatro primeiros domingos de agosto, ainda com Tiago Leifert, que fechou sua última edição com 20 pontos, favorecido pela despedida da Dança dos Famosos.

O resultado do fim de semana passado, aliado à queda sucessiva de Huck aos domingos, acendeu na Globo o alerta para acelerar a criação de novas ideias para 2022. Ao antecipar para setembro deste ano a estreia antes prevista para janeiro, Huck só teve prazo para fazer mais do mesmo, mesclando elementos de seu Caldeirão com itens do Domingão do Faustão, a começar pelo Show dos Famosos.