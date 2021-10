A atriz Mollie Fitzgerald, 38, que interpretou um papel pequeno no filme “Capitão América – O Primeiro Vingador” (2011), foi considerada incapaz de enfrentar um júri após confessar ter matado a mãe esfaqueada, em dezembro do ano passado.

Segundo o site TMZ, a decisão foi tomada no final de setembro, após três médicos avaliarem o estado psicológico de Fitzgerald. Dois concluíram que ela não é capaz de ajudar seu advogado na defesa e não entende o que está acontecendo com ela.

O advogado Jason Billam, que representa a atriz, afirma que ela entende que foi acusada pelo assassinato da mãe, entende os papéis do advogado, do promotor e do juiz, mas fica confusa sobre como funciona o processo judicial geral.

Assim, Fitzgerald voltará a um hospital psiquiátrico estadual, onde passará por tratamento, e seu estado mental será reavaliado a cada 90 dias para ver se ela recupera a competência para ser submetida ao julgamento, disse o advogado.

O crime aconteceu em 20 de dezembro, na casa da mãe da atriz, Patricia Fitzgerald. A polícia foi acionada para verificar uma denúncia de tumulto e encontrou a vítima já sem vida. A atriz confessou o crime, mas alegou ser sido praticado em legítima defesa.

Mollie é listada entre os atores que fizeram “Capitão América – O Primeiro Vingador” interpretando a menina Stark. Ela também já trabalhou na direção e produção de outras filme de menor orçamento.