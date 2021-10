O Bahia e o Palmeiras empataram em 0 a 0, na noite desta terça-feira (12) na arena da Fonte Nova, em Salvador, em partida da 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Verdão e o Tricolor de Aço fizeram uma partida truncada, com poucas oportunidades de lado a lado, e a igualdade acabou sendo negativa para as duas equipes. Com este resultado o Palmeiras ficou na 4ª posição (caindo um posto na classificação) com 40 pontos, enquanto o Bahia permanece na 17ª posição (dentro do Z4) com 27 pontos.

Na próxima rodada o Bahia visita o América-MG no Independência no sábado (16). Um dia depois o Verdão recebe o Internacional em São Paulo.