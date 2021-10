Os comentaristas esportivos Cadu Doné, da rádio Super e do jornal O Tempo, e Mauro Cezar debateram na manhã desta terça-feira (12), durante uma live, assuntos diversos sobre o futebol. Entre as pautas comentadas, esteve o duelo particular entre Atlético e Flamengo pelo título do Campeonato Brasileiro.

Durante o papo, Mauro e Cadu repercutiram o grande favoritismo que as duas equipes tem na disputa do Brasileirão e Copa do Brasil. Para Cadu Doné, o Flamengo é melhor em campo, mas, com a vantagem adquirida pelo Galo no início do Brasileiro, o time mineiro acaba tendo mais vantagem na briga pela taça.

“Eu acho o Flamengo o melhor time do Brasil. Sem bairrismos aqui, papo reto. Acho o Flamengo o melhor. Titular, o elenco é mais talentoso. Eu acho o Atlético o segundo. Também muito bom, também talentoso. Apesar de ver o Flamengo melhor tecnicamente, como o Atlético já tem uma campanha muito boa, acho que tem uma considerável vantagem nessa briga pelo título. Atualmente”, disse Cadu Doné.