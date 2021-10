Um ciclista de 27 anos foi roubado, agredido e abandonado às margens de uma represa em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e encontrou a vítima com hiportermia – queda brusca da temperatura do corpo – e sangramento na face.

De acordo com os bombeiros, a vítima estava deitada e ferida ao lado das ágas da represa do Cipó. O homem foi imobilizado e, por causa da hipotermia, os bombeiros colocaram uma manta alumizada e um cobertor nele.

O ciclista foi colocado em uma embarcação e levado até a outra margem da represa onde foi encaminhado à Santa Casa de Poços de Caldas.

A vítima contou aos bombeiros que que estava perto da sua casa, no bairro Parque das Nações, quando foi abordado por quatro homens, colocado em um veículo e levado até perto da represa. No local, ela teve a bicicleta e outros pertences roubados. Além de ter sido agredida pelos criminosos.