O Cruzeiro entrou com pedido de reconvenção na Justiça do Trabalho em ação proposta por Humberto Magalhães Santos Pires de Sá, filho do ex-presidente Wagner Pires de Sá e ex-funcionário da Raposa. Além de se defender, ao afirmar que não deve nada ao ex-funcionário, por se tratar de uma “fraude” com o objetivo de se “desviar recursos da instituição”, o clube requer a restituição de R$ 252.780,00, referente a pagamentos de salários, e de R$ 26.186,03, a título de FGTS recebido indevidamente. No total, R$ 278.966,03.

O pedido estrelado foi apresentado no último 30 de setembro, quando ocorreu a primeira audiência, na qual o filho de Wágner cobra R$ 127.554,42. Ele alega que a Raposa não pagou verbas rescisórias bem como deixou de recolher de forma correta o FGTS, de 1º de março de 2018 a 6 de janeiro de 2020, período do contrato de trabalho. Na primeira audiência não houve acordo. Nova sessão foi marcada para 22 de maio de 2022.

No ato processual apresentado há 12 dias, o Cruzeiro requer a nulidade do contrato de trabalho de Humberto e a consequente restituição dos valores recebidos por ele, ao afirmar que o filho de Wagner Pires de Sá jamais prestou qualquer serviço ao clube.

“Sua contratação se deu com o objetivo único e exclusivo de remunerar o filho do dirigente, repita-se, sem prestar sequer nenhuma atividade laborativa a favor do clube reclamado. A ausência absoluta de prestação de serviços pelo reclamante indica que o malsinado (condenado, desvirtuado) contrato, para o qual se requer a declaração de nulidade, foi um meio de possibilitar ganhos financeiros para o dirigente e sua família, representando fraude e desvio de recursos do Cruzeiro Esporte Clube. Tratou-se, portanto, de uma simulação”, sustenta a agremiação.

O clube também solicita à Justiça a inclusão de Wagner Pires de Sá (ex-presidente) e Itair Machado de Souza (ex-vice de futebol) no polo passivo da ação. Isso porque, segundo alegação feita à Justiça, Humberto teria exercido o cargo de assessor da presidência, participando da gestão do clube ao lado de Itair e do próprio pai. A contratação, assegura o Cruzeiro, foi feita unicamente pelo vínculo familiar, “sendo fato que nenhum serviço era prestado ao clube”.

O argumento está previsto no artigo 27 da Lei Pelé: “os administradores de entidades desportivas profissionais respondem solidária e ilimitadamente pelos atos ilícitos praticados, de gestão temerária ou contrários ao previsto no contrato social ou estatuto, nos termos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil”, diz o texto.

O Cruzeiro argumenta que a gravíssima crise financeira pela qual passa foi motivada pela “péssima e temerária gestão administrativa nos anos de 2018 e 2019, que ensejou, inclusive, a abertura de inquérito policial, a fim de responsabilizar todos os envolvidos”.

O clube se refere à “Operação Primeiro Tempo” conduzida pela Polícia Civil, que indiciou Wagner Pires de Sá, Itair Machado, Sérgio Nonato (ex-diretor geral) e mais quatro empresários. Durante as investigações, foram produzidas provas de falsificação de documentos, apropriação indébita, organização criminosa e lavagem de dinheiro durante a antiga administração estrelada.

O que cobra Humberto

Humberto ingressou com ação na Justiça no Trabalho cobrando R$ 127.554,42 em salários não pagos, FGTS, entre outras reivindicações. Durante o período em que seu pai esteve no comando do time estrelado, ele foi incluído na lista de funcionários do Cruzeiro como assessor da presidência, com salário de R$ 12.639,00. Para tanto, deveria cumprir expediente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30, com intervalo de uma hora de almoço (12h às 13h).

Apesar disso, o Cruzeiro afirma ter como comprovar que ele nunca trabalhou, efetivamente, na instituição. “O fato é que nenhum serviço era prestado ao clube”, reitera a Raposa.

O ex-funcionário alegou exercer função na Toca I, tendo sido contratado dois meses após a posse do seu pai no Cruzeiro. Em 19 de dezembro de 2019, com o Cruzeiro já rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, Wagner Pires de Sá renunciou ao cargo de presidente. Em 6 de janeiro de 2020, Humberto foi comunicado sobre sua dispensa e, em 16 do mesmo mês, ocorreu a homologação da rescisão.

O que dizem os citados

Humberto não foi encontrado para comentar o assunto. O advogado Antônio Márcio Botelho, representante dele no processo, não retornou o contato até a publicação desta matéria.

Wagner Pires de Sá também não foi encontrado. O Cruzeiro, por sua vez, não comenta processos na Justiça.

Questionado sobre a contratação de Humberto durante sua gestão, Itair Machado não disfarçou a irritação com a pergunta. “Você deve estar brincando comigo, né? Me fazer uma pergunta dessas? Eu era funcionário. Isso aí você tem de perguntar ao ex-presidente (Wagner)”, respondeu.