Faltam pouco mais de 12 horas para o início da partida entre Cruzeiro e Botafogo, na noite desta terça-feira (12), no Independência, e não há mais ingressos disponíveis. Isso porque a torcida celeste esgotou os cerca de seis mil bilhetes que foram colocados à venda. O objetivo é apoiar o time diante do vice-líder da Série B, em busca da terceira vitória consecutiva na competição.

As entradas foram comercializadas apenas para o anel inferior do estádio, com valores entre R$ 20 a R$ 100. Os sócios torcedores das categorias Platina, Ouro e Prata já não conseguem adquirir mais ingressos. Para os não-sócios, a venda também já se encerrou no site oficial do clube.

Protocolos

Os torcedores deverão apresentar o teste negativo para Covid-19, inclusive quem já recebeu as duas doses da vacina ou a dose única. O teste precisa ser realizado dentro do intervalo máximo de 72h pré-jogo.

Acesso

Os portões serão fechados às 20h30, uma hora antes do início da partida, respeitando as normas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O torcedor que não respeitar o horário, mesmo com ingresso em mãos, não entrará no estádio. Os portões do Independência estarão abertos a partir das 18h30.

Operação

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que haverá operação especial para o jogo desta noite. A Estação Horto, que atende o Estádio Independência, ficará aberta até às 23h59, e depois disso, as demais estacações estarão abertas apenas para desembarque dos torcedores.

Vale lembrar que nesta terça-feira, 12 de outubro, é feriado. Logo, o intervalo entre os trens será mairo, de 20 minutos, durante todo o dia.