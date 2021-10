O ator Daniel Craig, 53, que acaba de se aposentar como o espião James Bond, está animado para a sequência do filme indicado ao Oscar “Entre Facas e Segredos” (2019). Em entrevista ao site Empire, ele diz que o suspense trará grandes diferenças.

Craig elogiou Rian Johnson, com quem trabalhou nas filmagens de “Entre Facas e Segredos 2”, e ainda diz que seu retorno no papel do detetive Benoit Blanc pode ser ainda melhor do que o primeiro filme. “O roteiro chegou e eu fiquei ‘você está de brincadeira'”, disse.

“Nós terminamos [as filmagens da sequência] literalmente há poucas semanas”, continuou Craig. “Ouso dizer que é melhor. Vamos ver, não quero desafiar o destino. É diferente, mas é incrível”, completou o astro do filme “007 – Sem Tempo para Morrer”.

“Entre Facas e Segredos” conta a história de uma família que se reúne para celebrar o aniversário do patriarca (Christopher Plummer), que morre durante a festa, de forma misteriosa. A família contrata um detetive para a investigação, enquanto os suspeitos ficam em prisão domiciliar.

Daniel Craig e Lakeith Stanfield dão vida aos detetives que precisam resolver o assassinato, e o elenco também tem grandes nomes como Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Katherine Langford e Michael Shannon.

A sequência ainda não possui data específica de estreia, mas será lançada diretamente no catálogo da Netflix. O elenco ganhará reforços com nomes como Dave Bautista, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson e Edward Norton.