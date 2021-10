Mesmo sem poder participar da tradicional Nossa Senhora Aparecida na Esplanada dos Ministérios, os devotos da padroeira do Brasil poderão acompanhar as celebrações da data na Catedral de Brasília, onde serão realizadas quatro missas para em homenagem ao dia.

Este ano, em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19), as celebrações na Esplanada foram suspensas, mas ainda é possível acompanhar as missas na Catedral. Nesta terça-feira (12), estão previstas quatro missas ao longo do dia.

A primeira ocorre às 8h, celebrada pelo Pároco da Catedral, Padre João Firmino, logo depois, às 10h30, a missa será realizada pelo Arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar. A missa das 15h, será celebrada pelo Bispo Auxiliar de Brasília, dom José Aparecido. A última missa do dia, às 18h, será presidida pelo também Bispo Auxiliar de Brasília, Dom Marcony.

A igreja tem capacidade para até 360 lugares. No entanto, por causa da pandemia serão disponibilizados 120 lugares, respeitando o distanciamento social. É obrigatório o uso de máscara de proteção facial.

Os fiéis também poderão acompanhar as celebrações por meio da rede social da Catedral e da Rádio Nova Aliança 710 AM e 103,3 FM e pela rádio Canção Nova Brasília 89,1 FM.

Além da Catedral, também haverá programação em outras paróquias do Distrito Federal. As programações incluem oração do Santo Terço, adoração ao Santíssimo Sacramento, e Celebrações Eucarísticas.

Confira as programações:

Gama

– Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Setor Oeste – Gama

Missa solene, às 8h, seguida de uma carreata com a imagem da padroeira nas principais vias do Gama. Para as crianças haverá a distribuição de doces para as crianças ao longo da procissão.

19h Missa Solene.

Planaltina

Capela Nossa Senhora Aparecida

15/10 – 10h30 – Missa Sertaneja

Samambaia

– Paróquia Nossa Senhora Aparecida – QN 406 – Samambaia

Missas: 8h , 9h30 na Matriz. Às 19h, missa campal.

PADF

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Missa às 10h.

Samambaia

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Missas: 8h00, 9h30 e 19h00 (Dom Paulo, arcebispo de Brasília celebra)

Fercal / Sobradinho

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Missa às 10h30

Contagem / Sobradinho

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Missa às 8h, 19h

Vale do Amanhecer / Planaltina

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Missa às 16h

Incra

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes (Capela Nossa Senhora Aparecida – Incra) – Missa às 9h30

São Sebastião

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Missa às 7h30, 15h, 19h

Vicente Pires

Capela Nossa Senhora Aparecida

8h – Missa com bênção para as crianças

12h – Missa com bênção para os jovens

19h – Missa com bênção para as famílias