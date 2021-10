O dia das crianças normalmente normalmente é uma data de bastante saudosismo para os mais velhos que, por vezes, costumam publicar fotos de seus tempos de criança. Os políticos não são diferentes e, ao longo dos anos, fizeram chegar ao público imagens que mostram um pouquinho de como eram quando ainda pequenos e longe de imaginarem que um dia chegariam a cargos importantes na política brasileira.

O TEMPO reuniu algumas das imagens divulgadas pelos próprios políticos, seja por ocasião de celebrações dos dias das crianças ou para contarem suas trajetórias em biografias ao longo de campanhas políticas nos últimos anos. Na lista, há políticos de esquerda ou de direita, mais jovens ou mais velhos, incluindo o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido), seus antecessores Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Michel Temer (MDB), Dilma Rousseff (PT) e Fernando Collor (PROS), os filhos do atual chefe do Executivo, Carlos, Eduardo e Flávio Bolsonaro, os governadores de Minas, Romeu Zema (Novo), do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), de São Paulo, João Doria (PSDB), de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), os prefeitos do Rio, Eduardo Paes (PSD), e de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), e muitos outros. Veja todos acima!

