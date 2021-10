O estudante de fisioterapia Adailson Gomes Mendes, de 25 anos, que estava internado em estado gravíssimo após uma briga com outro universitário morreu nesta segunda-feira (11) na Santa Casa de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar, a briga ocorreu na última quarta-feira (6), quando a vítima estava em um bar com um grupo de amigos e houve uma discussão entre Mendes e outro universitário. O suspeito deu um soco no rosto da vítima que caiu e bateu a parte de traz da cabeça no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local e encontrou o estudante com traumatismo cranioencefálico. Ele foi entubado no local e levado em estado gravíssimo para a Santa Casa de Montes Claros, onde após cinco dias internado, ele não resistiu.

O suspeito fugiu do bar, mas a PM conseguiu encontrá-lo depois e registrar um boletim de ocorrência por lesão corporal. A motivação para a briga ainda será investigada. O caso foi repassado para a Polícia Civil.

O Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc) divulgou nota sobre o falecimento do jovem:

“A UNIFIPMoc presta os sinceros sentimentos e se une a dor de toda a família, amigos e colegas de Adailson. Desejamos que o sentimento de luto seja acolhido pelo Pai Celeste e se transforme em uma expressão genuína da nossa alma dizendo que, quem parte, jamais deixará os nossos corações.

Rogamos por serenidade e força a toda a comunidade acadêmica que perde um amigo e um estudante exemplar”.