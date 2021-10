A vendedora Glauciene Bezerra, 35, foi acordada na madrugada desta terça-feira (12) com um barulho muito alto e gosto de poeira na boca. Duas lajes da casa onde ela vive com os quatro filhos e o marido na rua Bertioga, no bairro Estrela Dalva, em Contagem, desabaram por volta das 2h20, durante a chuva. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo Glauciene, o quarto onde eles estavam com a filha de apenas quatro meses foi o único cômodo da casa preservado. O desabamento destruiu a sala, a cozinha e o banheiro. “Durante o dia a gente fica nesses cômodos. Eu cozinho, os meninos ficam na sala jogando os negocinhos deles, eu fico lavando roupa, e graças a Deus ninguém sofreu nada”, relata.

Até os pets da família foram atingidos. O cão, George, que estava na laje, ficou soterrado e foi resgatado pelo marido, sem ferimentos. O gato, um filhotinho chamado Félix, se escondeu embaixo da escada e também sobreviveu sem nenhum arranhão.

Os bombeiros estiveram no local e verificaram que havia risco de colapso estrutural iminente e orientaram a família a deixar a residência temporariamente. O imóvel ainda será periciado pela Defesa Civil de Contagem.

Sem saída

O imóvel não poderia ter caído em pior momento para a família de Glauciene. O marido, Luis Oliveira Mainard, de 28 anos, que é técnico de telecom, está desempregado há uma semana. Além disso, a chuva que se aproxima dificulta qualquer tipo de reforma.

A família já sabia dos problemas envolvendo o imóvel e havia reunido o dinheiro para reforma, mas segundo Glauciene, o tempo não foi suficiente. “A gente já tava com o dinheiro para pagar uma pessoa para retirar a laje, porque a outra laje era boa e a gente ia aproveitar, só que como a chuva veio mais cedo este ano, infelizmente nós não encontramos ninguém pra mexer nisso a tempo”, detalha.

Além de reconstruir o imóvel, que fica no lote da mãe, a família também vai precisar de ajuda para remontar o que foi perdido. “Só tenho que agradecer pelo fato de que a gente ainda tá firme. Hoje nossa situação é essa, não temos lugar para ir, nem nada de alimento, porque perdemos até as compras que estavam na cozinha. Acabou tudo, até as roupas”, lamenta.