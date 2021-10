Pontualmente ao meio-dia de 12 de outubro, os católicos promovem um espetáculo de fogos de artifício para celebrar e consagrar Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. A comemoração já virou tradição e ocorre em todos os cantos do país. O que muitos não sabem é que a homenagem com hora marcada tem uma explicação.

De acordo com a Arquidiocese de Belo Horizonte, a igreja católica tem alguns horários considerados especiais. Chamados de Hora do Ângelus ou Hora Mariana, eles lembram o momento em que o anjo Gabriel visita a Virgem Maria e anuncia a concepção de Jesus.

A Anunciação é recordada diariamente às 6h, ao meio-dia e às 18h. Por isso, os edifícios de ritos religiosos costumam soar o sino nestes três horários e replicar a lembrança do momento em que a chegada de Jesus é anunciada.

A Arquidiocese de BH informou que a igreja católica não orienta soltar fogos em homenagem a Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro. Mas a celebração cultural se instalou e se mantém há anos em uma da Hora do Ângelus.

Devoção

A devoção a Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida teve início em 1717, quando três pescadores encontraram no Rio Paraíba do Sul, próximo a Guaratinguetá (SP), a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Eles haviam lançado as redes por diversas vezes, sem sucesso.

Mas, depois de encontrarem a imagem, alcançaram êxito na pescaria – o primeiro milagre alcançado com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Hoje, a imagem está no Santuário Nacional Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Aparecida (SP). Em 1929, o Papa Pio XI declarou Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil.

Celebrações

Na região metropolitana de BH, além do foguetório, uma programação especial foi montada com novenas, missas e procissões para celebrar Maria. O arcebispo de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, preside a tradicional Celebração Eucarística das 9h no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Contagem. A Missa será concelebrada pelos padres da Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida (Rensa).

Por causa da pandemia, a tradicional missa realizada na Praça da Cemig não será aberta para a multidão de fiéis. O número de pessoas que poderão participar da celebração será limitado para garantir o distanciamento social. A participação presencial será definida por ordem de chegada. Mas a missa será transmitida pela TV Horizonte (canal aberto 30.1 HDTV) e redes sociais.

Confira as missas em outras igrejas:

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Santa Luzia – Praça Joaquim Tibúrcio Henriques, 20, Bom Jesus

– 6h: Repique de Sinos. (Celebração Eucarística após o repique dos sinos)

– 9h: Celebração com as Crianças – Pe. José Cícero Santos da Silva e Diácono Augusto Alves Nogueira

– 11h: Concentração para procissão motorizada

– 12h: Procissão motorizada com a Imagem da Padroeira -seguindo pela BR 381

– 19h: Missa solene de encerramento das festividades da Padroeira.

* Esse ano, ainda por motivo da pandemia não teremos a procissão, percorrendo as ruas do Bairro após a Missa.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida no bairro Alto Vera Cruz, em BH – Rua Desembargador Bráulio, 978

– 8h30: missa

– Após a Missa – procissão motorizada pelas ruas do bairro

– 18h: missa

A igreja ficará aberta das 8h às 21h

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Betim – Rua Afro Domingos, 511, Bairro Filadélfia

– Celebrações Eucarísticas às 7h / 9h / 11h / 13h / 15h / 18h

– Procissão motorizada após a missa das 15h.

Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres – Rua Além Paraíba, 152 Lagoinha

– Celebrações às 10h e 18h

Paróquia Cristo Operário – Belo Horizonte – Rua Professor Tristão da Cunha, 103, Planalto

– Celebrações às 8h, 10h e 18h

Paróquia Nossa Senhora da Divina Providência – Belo Horizonte – Av. Expedicionário Benvindo Belém de Lima, 1038, Bairro São Luiz

– 9h: Celebração Eucarística

– 10h30: Carreta

– 18h Celebração Eucarística

Paróquia Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento – Belo Horizonte – Rua Francisco Alevato, 125 – Santa Cruz

– Celebração às 19h

Paróquia Santa Edith Stein – Belo Horizonte – Rua Cabrobó, 553, Sagrada Família

– Missa solene e festiva às 10h. Bênção especial para as crianças. Haverá campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, roupas infantis, brinquedos e fraldas para serem repassados a famílias com crianças em situação de vulnerabilidade

Paróquia Santa Clara e São Francisco – Belo Horizonte – Rua Mafalda Guimarães Corrieri, 610, Mineirão

– 4h – Terço dos Homens

– 5h – Santa Missa

– 7h – Santa Missa

– 9h – Santa Missa

– 11h – Batismos

– 12h – Consagração, Queima de Fogos e Logo após Santa Missa

– 14h – Terço das Mulheres

– 15h – Santa Missa

– 17h – Santa Missa

– 19h – Santa Missa

Paróquia Santo Antônio (Venda Nova) – Belo Horizonte

– 6h – Alvorada Festiva

– 7h – Missa Solene pela Pátria.

– 8h30 – Meditação do Terço

– 9h – Missa Solene pelas crianças.

– 10h – Procissão motorizada com a imagem de Nossa Senhora Aparecida pelas ruas de Venda Nova, encerrando com bênção dos veículos.

– 12h | 13h | 14h – Meditação do Terço e Ladainha de Nossa Senhora.

– 15h – Consagração a Nossa Senhora Aparecida.

– 16h | 17h – Meditação do Terço e Ladainha de Nossa Senhora.

– 18h – Oração do Angelus, Ladainha de Nossa Senhora e Ofício de Nossa Senhora.

– 19h Missa Solene de encerramento da festa

Paróquia São Domigos (Jardim América) – Belo Horizonte – Rua Lindolfo de Azevedo, 2322 – Jardim América

– Missa às 7h30

Paróquia Santa Luzia – Belo Horizonte – Rua Dr. Júlio Otaviano Ferreira, 913 – Cidade Nova

– Celebrações Eucarísticas às 7h, 9h e 19h

Paróquia Santa Teresinha – Belo Horizonte – Rua Campos Elíseos, 540 – Barroca

– Missa às 9hs (é preciso fazer agendamento prévio)

Paróquia São José e São Gabriel Passionista – Belo Horizonte – Rua Maurílio Gomes da Silveira, 826, Bairro Milionários

– Missas às 7h30, 10h (transmissão ao vivo nas redes sociais da paróquia) e 19h30

Paróquia São Tiago Maior – Belo Horizonte

– 7h – na Comunidade São José Operário – Rua Urucânia,280

– 10h – na Comunidade Maria, Mãe do Bom Conselho – Rua Desembarcador Campos,41

– 18h – Paroquia São Tiago Maior – Rua Violeta de Melo, 1020

Paróquia Coração de Maria Mãe dos Missionários – Betim – Rua França, 308 – Petrovale

– 8h- Solene celebração Eucarística

– 9h- Carreata- percorrendo todas as comunidades da Paróquia

– 18h- Celebração Eucarística

Paróquia Nossa Senhora das Mercês – Ibirité – Rua Tabajara, 580, Lago Azul,

– 8h – Santa Missa – Comunidade São Francisco de Assis.

– 8h – Santa Missa – Campo de futebol do bairro Jardim das Rosas.

– 10h – Santa Missa – Comunidade São Pedro apóstolo.

– 17h – Procissão motorizada – saindo do campo de futebol do bairro Jardim das Rosas, rumo à Comunidade de São João Batista.

– 18h – Santa Missa – Comunidade São João Batista.

– 18h – Santa Missa – Comunidade Bom Pastor.

Paróquia São Paulo Missionário – Lagoa Santa –

– 6h: Santa Missa – padre Luís Gustavo

– 7h30: Santa Missa e Consagração a Nossa Senhora – padre. Carlos Felipe

– 9h: Procissão motorizada (Trajeto: Saindo da Igreja da Lapinha e passando por todas as comunidades)

– 9h: Santa Missa – Celebração com as crianças – Pe. Carlos Felipe

– 15h: Santa Missa – Pe. Alexandre

– 18h: Oficio de Nossa Senhora

– 19h: Solene Celebração Eucarística em honra Nossa Senhora Aparecida, com Dom Júlio César (Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte)

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Mário Campos – Rua Diamante, 296, Reta I

– 6h Reza do terço

– 8h Visita da Imagem | Cumprimentos de promessas dos seus devotos

– 9h30 Carreata saindo da Comunidade de São Judas Tadeu no Bela Vista

– 11h Missa solene da Padroeira na capela com Padre Edson Marques

– 12h Queima de fogos

– 19h30 Missa solene e consagração a Nossa Senhora Aparecida na igreja matriz com Padre Edson Marques

Paróquia Sagrada Família – Ribeirão das Neves – Praça Senhora Sant´ana, s/n – Areias

– Missas às 9h e 17h