A Finlândia venceu o Cazaquistão por 2 a 0, nesta terça-feira, em jogo válido pela 8ª rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022.

Na partida disputada na Astana Arena, em Nur-Sultã, a capital cazaque, os dois gols finlandeses foram marcados pelo atacante Teemu Pukki (nos minutos 45 e 47).

Faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos, a equipe finlandesa manteve as esperanças de classificação para o Mundial do Catar, pois é a terceira na chave, com aos 8 pontos, empatada com a segundo colocada Ucrânia, que joga nesta terça com a Bósnia (4ª), sendo que ambas estão a quatro unidades da líder França.

Já o lanterna Cazaquistão, com apenas 3 pontos não tem mais chances de sonhar com a vaga na próxima Copa.

Nas Eliminatórias Europeias para o Mundial do Catar, os dez vice-líderes de cada chave, mais as duas melhores seleções da fase de grupos da Liga das Nações que não ficaram com as primeiras ou segundas posições nos grupos das Eliminatórias disputam um torneio mata-mata por três vagas para o Mundial de 2022.