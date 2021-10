O único jogador remanescente da campanha vitoriosa de 2013 que resultou no título da Libertadores para o Atlético, o zagueiro Réver pode ser titular nesta quarta-feira 913), diante do Santos, pelo Brasileirão. Outro atleta que pode entrar em campo é Diego Tardelli, também ídolo atleticano, mas que agora veste a camisa do alvinegro praiano. O zagueiro do Galo, que teve seu contrato renovado na última semana, falou da expectativa para esse reencontro.

No Galo, Diego Tardelli encerrou sua terceira passagem pelo clube com o fim do seu contrato em maio de 2021. O atacante teve uma série de lesões, não conquistou espaço e não conseguiu desencantar na temporada. Apesar disso, tenta uma nova chance agora vestindo a camisa do Peixe. Tardelli ainda não é titular na equipe comandada por Fábio Carille, mas, aos poucos, quer retomar a forma física e ganhar a confiança do treinador.

Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (12), véspera do encontro, Réver falou sobre sua relação com o DT9 e afirmou estar feliz pelo novo passo dado pelo jogador na carreira.

“O Diego é um cara que eu tenho um carinho muito grande, um respeito. Por tudo que ele já fez pelo futebol, é um parceiro que esse esporte me deu. Fico feliz por ele, de estar vivendo essa experiência nova com o Santos, outro clube gigante que ele passa. Espero que nesse confronto a gente consiga se dar melhor e que possamos sair com a vitória. Podemos torcer para ele na próxima rodada, mas amanhã temos que deixar tudo em campo para buscar os três pontos”, disse Réver.