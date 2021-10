Rumo à quinta partida com a presença de torcida no Mineirão, desde o início da pandemia, o Atlético trabalha com a Prefeitura de Belo Horizonte uma mudança nos protocolos de acesso aos estádios na capital. O objetivo do clube é ter mais apoio no estádio e poder reduzir os custos do torcedor que vai aos jogos.

O jogo contra o River Plate, disputado em agosto, foi o primeiro confronto do Galo com a presença da torcida, que esgotou os ingressos e “lotou” o Mineirão, dentro dos 30% da capacidade permitida pela PBH. Por todos os transtornos, principalmente, no entorno do estádio, a prefeitura paralisou a liberação e só no mês seguinte autorizou o retorno do público, com medidas mais rígidas na fiscalização.

Uma das exigências da prefeitura desde o início da liberação é de que todos os torcedores presentes no estádio apresentem um teste negativo para Covid-19 – do tipo RT-PCR ou de antígeno, independentemente se a pessoa tomou ou não a vacina contra a doença. O Galo quer que a prefeitura libere a entrada, sem a necessidade de apresentar os exames, para quem já estiver “completamente” imunizado.

Outro desejo do clube alvinegro é de que a prefeitura aumente a capacidade permitida nas partidas. Desde a primeira liberação, o executivo permitiu apenas 30%, o que representa, no Mineirão, 18.567 pessoas. A diretoria do Galo quer que a PBH aumente para 50% da capacidade. Dessa forma, o preço do ingresso até poderia ser reduzido.

Em contato com o Super.FC, a Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que os protocolos ainda não foram modificados e que serão divulgados quando houver mudanças. Nesta quarta-feira (13), o Galo recebe o Santos, no Mineirão, e para essa partida, é necessário apresentar o exame de Covid-19 negativado e apenas 30% dos ingressos foram colocados à venda.

Com a intenção de “lotar” o Gigante da Pampulha – dentro da capacidade de 30% permitida pela Prefeitura de Belo Horizonte, o Atlético abaixou os valores dos ingressos. Com isso, a procura aumentou. Ainda têm ingressos para os setores vermelho inferior e superior, além do roxo inferior e superior. O ingresso mais barato custa R$50 para pessoas que têm direito à meia entrada.