Com objetivos bem distintos na temporada, Atlético e Santos se enfrentam pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (13), às 19h, com a presença de público nas arquibancadas do Mineirão. O Galo iniciou a venda de ingressos no sábado (9) e ainda tem entradas disponíveis. A comercialização vai até às 13h de quarta, apenas pela internet.

Com objetivo de “lotar” o Gigante da Pampulha – dentro da capacidade de 30% permitida pela Prefeitura de Belo Horizonte, o Atlético abaixou os valores dos ingressos. Com isso, a procura aumentou. Ainda têm ingressos para os setores vermelho inferior e superior, além do roxo inferior e superior. O ingresso mais barato custa R$50 para pessoas que têm direito à meia entrada.

Vermelho Superior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$35,00

GNV Prata: R$45,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$50,00

Ingresso Adicional: R$50,00

Inteira: R$100,00

Vermelho Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$35,00

GNV Prata: R$45,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$50,00

Ingresso Adicional: R$50,00

Inteira: R$100,00

Roxo Superior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$35,00

GNV Prata: R$45,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$50,00

Ingresso Adicional: R$50,00

Inteira: R$100,00

Roxo Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$52,50

GNV Prata: R$67,50

GNV Branco / GNV Clubes: R$75,00

Ingresso Adicional: R$75,00

Inteira: R$150,00