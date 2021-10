A boa fase vivida pelo Atlético dentro de campo é reflexo do que é feito também nos bastidores do clube. Com muita cautela e organização, o Galo tem conseguido cumprir com os compromissos financeiros e tem dado toda estrutura e apoio necessário à equipe profissional masculina. Para Guga, que afirmou que se imaginava jogando na Arena MRV, essa tranquilidade faz toda diferença quando a bola rola.

Os investimentos feitos pelos mecenas do clube colocam o Atlético em uma situação muito boa, comparada à temporadas anteriores. Há alguns anos o plano de reestruturação do clube começou e, desde a temporada passada, o Galo investiu pesado em contratações outras atividades fora de campo que podem garantir



“Quando as coisas caminham certo, o trabalho é bem feito. Óbvio que dentro de campo a gente se sente até mais confortável, porque, claro, a gente tenta tirar todo extra que fica fora do campo, mas quando você vai para dentro de um jogo com a cabeça longe – não só parte financeira, mas de repente com uma briga familiar -, isso acaba atrapalhando. Quando o clube arruma tudo isso, te deixa mais tranquilo para você trabalhar, para jogar, com certeza isso vai ajudar demais”, afirmou Guga.

No Galo desde o início de 2019, o lateral-direito pôde observar de perto parte dessa reestruturação. Uma das ações neste grandioso projeto do clube é a construção da Arena MRV, que tem previsão para ficar pronta no segundo semestre de 2022, mas deve ser inaugurada em 2023. Guga revelou que sonha em jogar no futuro estádio do Galo e que isso dá uma motivação extra aos jogadores.

“Realmente é um trabalho excepcional que tem feito aqui dentro do Atlético. A gente vê o estádio já ficando pronto. Também gera essa ansiedade. Eu me vejo sempre atuando dentro daquele estádio ali, porque realmente vai ser algo incrível aqui dentro do clube, então tudo que esse pessoal tem feito para nos ajudar a desempenhar o melhor futebol eles têm feito. A gente só tem a agradecer e responder dentro de campo e, graças a Deus, as coisas estão acontecendo da melhor forma”, comentou Guga.