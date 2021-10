Entre os principais jogadores que atuam no futebol brasileiro, Hulk está vivendo sua primeira temporada como profissional no país. Após apenas dois jogos pelo Vitória em 2003, o atacante do Atlético saiu do Brasil e formou uma carreira internacional. Aos 35 anos, o jogador decidiu que era o momento de retornar ao país e tem vivido uma das suas melhores fases da carreira. Acostumado a disputar campeonatos mundo afora, Hulk deu sua opinião sobre o futebol brasileiro.

Em entrevista ao programa Bem, Amigos, do SporTV, o artilheiro do Galo na temporada com 23 gols marcados, foi perguntado se ele havia se decepcionado com o nível técnico do futebol no Brasil. O atacante afirmou

“Não foi uma decepção. É um campeonato bastante disputado, que não tem jogo fácil. Cada jogo tem que estar no melhor nível e não pode errar, porque pode custar um ou dois pontos. Dificilmente você vai ver um Campeonato Espanhol, com todo respeito, mas com seis candidatos ao título. Dificilmente você vai ver uma Premier League com City, United, Tottenham, Liverpool e Arsenal, com qualquer um desses cinco, que você sabe que vai ser campeão. No Brasil tem muitos times que podem chegar. É um campeonato que não é fácil nomear três times que você sabe que podem chegar

Na tarde desta terça-feira (12), os jogadores do Atlético fazem o último treinamento na Cidade do Galo antes do encontro com o Santos, nesta quarta. As duas equipes se enfrentam pela 26ª rodada do Brasileirão com objetivos distintos. Enquanto o Galo quer ampliar a vantagem da liderança, o Peixe segue na briga pesada contra o rebaixamento. A bola rola às 19h, com presença de público nas arquibancadas do Mineirão.