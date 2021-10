Uma idosa de 62 anos morreu, na manhã dessa terça-feira (12), após ser atropelada por um carro em uma rua de Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. O atropelamento ocorreu após dois carros de passeio colidirem e um deles perder o controle, atingindo a vítima e derrubando um poste.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ambulâncias foram solicitadas por volta das 11h na rua Bom Sucesso, no bairro Nações.

Quando os socorristas chegaram ao local, acabaram informados de que um Gol e um Fox, ambos carros da marca Volkswagen, colidiram. O Gol perdeu o controle, atropelou a pedestre e seguiu desgovernado, batendo em um poste que caiu sobre o veículo.

Quando o médico chegou ao local, a idosa atropelada já estava morta. Outros dois idosos, um homem de 64 anos e uma mulher de 63, acabaram feridos no acidente.

O homem sofreu fratura em um osso do tórax, recebeu os primeiros atendimentos no local, foi imobilizado e levado para o Pronto Atendimento do Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis.

Já a mulher ferida estava consciente, estável, mas se queixava de dor torácica. Ela também foi imobilizada e encaminhada pelo Samu para Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade. Os dois feridos estavam no carro que derrubou o poste.

Ainda de acordo com os socorristas, o motorista do outro carro envolvido, que não teve a idade divulgada, estava muito assustado mas sem ferimentos, recusando-se a ser levado para uma unidade de saúde.

As causas do acidente não foram esclarecidas.