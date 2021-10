Nesta terça-feira (12), dia em que é celebrado o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, a imagem da santa localizada na Igreja Carismática Santo Expedido, no bairro Heliópolis, na região Norte de Belo Horizonte, amanheceu completamente pichada.

O ato de vandalismo foi identificado no início da manhã, quando os funcionários chegaram ao templo para prepará-lo para a primeira missa do dia, que ocorreria às 7h.

A maior parte dos escritos está ilegível, parecendo apenas rabiscos aleatórios, mas, em uma delas, é possível ler JES, indicando que a pessoa pode ter tentado escrever Jesus na imagem de Nossa Senhora.

De acordo com o padre Sávio Santos, a frente da igreja, que fica na avenida Cristiano Machado, é muito vulnerável.

“Esta é a maior imagem de Nossa Senhora Aparecida de Minas Gerais, com mais de 4 metros de altura. Mas não picharam só ela, como também a de Santo Expedito”, detalha o vigário.

Ainda segundo o padre, será necessário repintar as imagens, o que deverá gerar um prejuízo de cerca de 5 a 7 mil reais. “A igreja não tem câmeras de segurança, até tentamos em comércios vizinhos, mas não conseguimos identificar. Esses pichadores são cabulosos demais, eles escorregam para dentro”, completou Santos.

O padre disse que não chegou a registrar Boletim de Ocorrência. “Deus está no controle, vamos deixar o barco correr, não quero nem saber quem fez”, completou.

Recorrente

Conforme o padre Sávio, esta não é a primeira vez que as imagens amanhecem pichadas. “Toda época de festividade da nossa igreja isso acontece, tanto no dia de Nossa Senhora como no de Santo Expedito.

Em outra ocasião, uma imagem do Santo Expedito localizada na porta do templo apareceu com ameaças contra ele. “Padre vai morrer”, dizia a inscrição.