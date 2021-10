Em entrevista ao canal do YouTube de Matheus Mazzafera, o ator João Guilherme, 19, revelou que tem vivido uma “amizade colorida” com a modelo e influenciadora Duda Reis, 20. Eles foram flagrados aos beijos em uma balada recentemente.

O filho do cantor Leonardo abriu o jogo sobre o atual status desse relacionamento. “Nada demais. Está rolando que a gente ficou duas vezes. Eu falei com ela: ‘você sabe que essa parada é amizade colorida, né?’ A gente é amigo e a gente se beija”, disse.

Porém, se depender da vontade de Duda, essa amizade colorida não vai virar algo sólido. Em respostas a perguntas feitas por fãs nas redes sociais, ela afirmou que não pretende namorar ainda.

“Sendo bem honesta, no momento não [pretende namorar]. Óbvio que não podemos controlar tudo, mas definitivamente não está nos meus planos agora e nem tão cedo”, contou ela.

Duda teve uma relação conturbada com o cantor Nego do Borel a quem ela acusa, entre outras coisas, de agressão. Ela também saiu a pouco de um relacionamento com o empresário Bruno Rudge.

Já Guilherme, após três anos de relacionamento, terminou tudo com Jade Picon, 19. O anúncio do término foi feito por ambos em suas redes sociais.

“Você entrou na minha vida para me ensinar a amar, e eu não poderia ser mais grata por isso. Obrigada por todos os momentos, beijos, risadas, viagens e toda nossa história que vivemos nesses três anos. Te desejo tudo de melhor. Amo você”, escreveu a influenciadora.

Uma semana após o fim do romance, boatos apontaram que Jade teria ficado com o jogador Neymar Jr., 29, em uma festa.

A notícia foi divulgada inicialmente pelo perfil Gossip do Dia, no Instagram. Segundo a página, os dois ficaram num final de semana durante uma festa na casa de Rafaella, irmã de Neymar, em Alphaville, região metropolitana de São Paulo. Bruna Biancardi, suposta namorada do jogador, não estava no evento.

Após a divulgação, o cantor João Guilherme deixou de seguir o jogador nas redes sociais, alimentando ainda mais as suspeitas dos fãs. Dia depois, no entanto, ele tranquilizou internautas afirmando: “não vou dormir em posição fetal hoje, eu juro que está tudo bem, família”, disse no Twitter.