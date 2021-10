Um jovem de 19 anos ficou ferido após bater com o carro em três postes na rua Diomar Monteiro, bairro Mucunge da Grama, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente, ocorrido por volta das 4h15 desta terça-feira (12), deixou o motorista preso às ferragens do Gol que dirigia.

Militares que atuaram no socorro do jovem informaram que ele não possuía carteira de habilitação e que apresentava sinais de embriaguez. Ele foi socorrido com lesões leves e conduzido para uma Unidade de Pronto Atendimento da cidade pelo Samu.

Ainda segundo o registro, dentro do carro foram localizadas garrafas de bebidas alcoólicas, além de copos.

A Cemig foi acionada para desenergizar a rede e realizar o reparo necessário, já que fios estavam partidos e os postes caídos. De acordo com a companhia, o atendimento ainda estava em andamento até as 13h30 desta terça-feira. O fornecimento de energia está interrompido para cerca de 200 clientes por causa da ocorrência.

As equipes substituem os três postes danificados e a previsão de término e religamento do circuito é ao longo desta tarde.