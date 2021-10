A filosofia de Vagner Mancini foi implementada e os jogadores já sabem qual América o treinador quer ver em campo: agressivo e intenso. Foi isso que o zagueiro Lucas Kal, um dos pilares do time, justificou e indicou para o jogo desta quarta-feira (13), diante do Internacional, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão.

“A nossa coragem, entrega durante os 90 minutos (deve ser o diferencial). E a gente tem mantido uma boa performance física. Vamos em busca de manter isso na quarta-feira, de ser agressivo e intenso. A gente vai fazer um bom jogo e somar pontos importantes”, disse o dono da camisa 21.

Porém, Kal ressalta que o desafio é grande frente a um time que está brigando nas primeiras posições da tabela. “Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo. Um exemplo foram os jogos contra grandes equipes que a gente se saiu muito bem, conseguimos resultados bons, sem derrotas. A gente vai em busca disso”, pontuou.

Fora de casa, o desempenho do América indica apenas 33% de aproveitamento – duas vitórias e seis empates. Ainda que não seja a ideal, Lucas Kal não esconde que o objetivo é pontuar, independente do resultado. “Temos feito bons jogos fora de casa, mas a vitória às vezes não veio. Fora de casa sempre é mais difícil, tem aquela pressão. Mas a gente encara com naturalidade, jogo a jogo. A gente espera somar os três pontos, se não vier, somar um ponto também é muito importante para nossa campanha”, concluiu.

O jogador é um dos destaques do time no momento, atuando como volante com Vagner Mancini. O América ainda não perdeu com Lucas Kal no time, e ainda é líder de assistências, com quatro, e tem um gol marcado com a camisa americana.

Kal deve estar entre os 11 titulares nesta quarta-feira, com um time que deve ter Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Ademir e Fabrício Daniel (Ribamar).