Militares do Corpo de Bombeiros se comoveram no final da tarde desta terça-feira (12), Dia das Crianças, após atenderem um menino de 2 anos que despencou do parapeito da escada de sua casa, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Após verificarem apenas ferimentos leves, o agentes presentearam a criança com um brinquedo, tornando o momento traumático em uma lembrança alegre para o garotinho.

De acordo com a corporação, a ocorrência foi registrada na casa da família do menino, no bairro General Carneiro. Os familiares contaram que a criança se desequilibrou e caiu da altura de cerca de 3 metros.

Após o atendimento inicial, foram constatados apenas ferimentos leves na face e escoriações pelo corpo do garoto. Entretanto, os militares dos Bombeiros o levaram até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do município.

No caminho, os militares da ambulância, sargento Thayná, sargento Alexandre e soldado Oliveira, decidiram então presentar a criança com um helicóptero de brinquedo da corporação.

Ainda segundo o sargento Alexandre Márcio Neves, a criança está bem, mas precisará fazer um raio-x para garantir que não houve nenhum trauma maior.