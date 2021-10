Chuvas fortes com granizo podem atingir 71 cidades (veja lista abaixo) de Minas Gerais até esta quarta-feira (13), emitiu um novo alerta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A chuva que atingiu todo o Estado durante o feriadão, no entanto, deve recuar em outras localidades.

As regiões para as quais o alerta continua válido são Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Noroeste de Minas e Norte de Minas.

Nessas, os temporais devem ter entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e serem acompanhados de ventos intensos (40-60 km/h), além da queda de granizo. Dessa forma, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Confira algumas instruções do Inmet em caso de chuva:

– Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

– Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

– Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira a lista de cidades que podem ter tempestade com granizo até quarta-feira (13):

Abadia dos Dourados

Abaeté

Arapuá

Augusto de Lima

Biquinhas

Brasilândia de Minas

Buenópolis

Buritizeiro

Campo Alegre de Goiás

Carmo do Paranaíba

Cascalho Rico

Catalão

Cedro do Abaeté

Corinto

Coromandel

Cristalina

Cruzeiro da Fortaleza

Cumari

Curvelo

Davinópolis

Dores do Indaiá

Douradoquara

Estrela do Sul

Felixlândia

Francisco Dumont

Goiandira

Grupiara

Guarda-Mor

Guimarânia

Ibiá

Inimutaba

Ipameri

Iraí de Minas

Jequitaí

João Pinheiro

Lagamar

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lassance

Luziânia

Martinho Campos

Matutina

Monte Carmelo

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Nova Aurora

Orizona

Ouvidor

Paineiras

Paracatu

Patos de Minas

Patrocínio

Perdizes

Pirapora

Pires do Rio

Pompéu

Presidente Olegário

Quartel Geral

Rio Paranaíba

Romaria

São Gonçalo do Abaeté

São Gotardo

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Tiros

Três Marias

Três Ranchos

Urutaí

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Vazante