Destemida

Apesar de inexperiente como motorista de aplicativo, Margarete não temia ser vítima de algum crime. “Ela não tinha medo. A gente tinha medo por ela. Pedíamos para ela não rodar até tarde e não ir para longe.

Aconselhávamos que ela também não ‘desse papo’ para estranhos”, lamenta Jaciara. Por causa do medo da família, Margarete mantinha contato com a família durante o expediente. “A gente sempre fazia contato com ela por mensagem. Ela respondia onde estava”, lembra a filha.

Câmeras mostram homem

As imagens das câmeras de segurança de um imóvel próximo de onde o carro foi achado, no Vale do Jatobá, na região do Barreiro, mostram um homem abandonando o veículo e deixando o local sozinho.

Segundo a família, a imagem não tem cores e não é possível ver, com clareza, o rosto do suspeito. “Não consigo entender por que fizeram isso com minha mãe, ela era um amor” revelou Jaciara Nascimento. A Polícia Civil investiga o crime.

Entrevista com Jaciara

A sua mãe tinha algum desafeto?

Minha mãe não tinha desavença com ninguém. Quando ela sumiu, várias pessoas vieram tentar ajudar a encontrá-la. Minha casa ficou cheia de gente. Ela era muito querida.

Como era a relação de vocês com Margarete?

Minha mãe era tudo para todos nós. Éramos superamigas. No domingo (antes de sair para trabalhar), ela me pediu um abraço e eu falei que a amava.