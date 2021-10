Todos os dias, o senhor Luiz Carlos da Silva, de 67 anos, dedica um pouquinho de seu tempo para cuidar da pracinha de frente para sua casa, no bairro Vargem das Flores. Ele sempre teve muito carinho pela praça, mas ela ganhou um valor especial depois que foi denominada Maria Semedo, em homenagem à esposa dela, que faleceu vítima de câncer há oito anos. E, para se garantir como responsável pelo local, ele firmou uma parceria com a prefeitura por meio do programa Adote uma Área Pública.

A iniciativa permite que espaços como praças, parques, jardins e canteiros centrais da cidade sejam conservados e cuidados tanto pela iniciativa privada quanto pela população. Já são 25 áreas, entre praças, canteiros, espaços verdes e lotes públicos, adotados no município.

“Meu prazer é cuidar desta praça e ver as mães trazendo os filhos para curtir o espaço”, conta Luiz Carlos, que é funcionário público e mora em Betim há cerca de 30 anos. A praça Maria Semedo, segundo ele, foi inaugurada em 2016, e, há aproximadamente dois anos, ele aderiu ao programa municipal.

“Eu roço, limpo, recolho o lixo, pinto o meio-fio. Já coloquei três lixeiras na praça. É muito bom saber que, por causa desse cuidado, as pessoas passaram a frequentar mais o espaço. Fico muito feliz”, comenta ele.

E o cuidado dele se estende aos limites da rua onde mora. Luiz Carlos conta que já assumiu também, não formalmente, mas na prática a manuntenção do canteiro central da rua. Até árvore ele já plantou por lá. “Entendo que temos o compromisso de cuidar daquilo que nos rodeia, do nosso meio ambiente”, ressalta.

Maria Semedo, esposa falecida de Luiz Carlos, atuou como agente comunitária de saúde por muitos anos em Betim, contribuindo para o serviço público de saúde, o que rendeu a homenagem, concedida pelo ex-vereador Joaquim Bracinho

Qualquer cidadão, associação de bairro, escola, estabelecimento comercial, sindicato, empresa, indústria ou Organização Não Governamental (ONG) pode cuidar de espaços públicos. O adotante assume o compromisso de cuidar da área fazendo sua manutenção e a execução de melhorias. “O Adote uma Área Pública vem sendo realizado com muito sucesso e, a cada dia, ele cresce. Entendemos que é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento sustentável de nossa cidade”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ednard Tolomeu.



Desconto

Segundo a prefeitura, aquele que aderir ao programa contará com um desconto de até 20% no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Como contrapartida, o adotante poderá explorar publicidade para seu empreendimento no espaço adotado.

Mais informações sobre a adoção de áreas públicas podem ser obtidas pelo telefone (31) 3512-3173 ou, pessoalmente, no Centro Administrativo (rua Pará de Minas, 640, Brasileia).