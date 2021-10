A apresentadora Raphaela Palumbo, de 27 anos, confirmou o término do relacionamento com o ator Juliano Laham, de 28. Em uma publicação nas redes sociais feita na última segunda-feira (11), ela afirmou que a decisão foi feita “diante das notícias que têm circulado nos últimos dias”, e pediu respeito pelo momento que os dois estão passando.

“Diante das notícias que tem circulado nos últimos dias gostaria de dizer que não tenho mais um relacionamento com o Juliano. Peço que respeitem o momento, tanto meu quanto dele. Obrigada pelas mensagens de carinho e apoio”, comunicou ela no Stories do Instagram.

Laham, que está no ar como José na novela “Gênesis”, da RecordTV, foi apontado como suposto affair de Letícia Almeida, que interpreta Arsenate, seu par romântico na trama. A atriz, que começou a carreira em “Meu Pedacinho de Chão”, da TV Globo, ficou famosa pelo envolvimento com a família Poncio e anunciou a separação do então marido, Bruno Daltro, no final de setembro.