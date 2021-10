Mais uma vez o atacante Diego Costa foi decisivo em uma partida para o Atlético, justificando o investimento que foi feito. E olha que no último sábado ele sequer estava em suas condições ideais, já que estava voltando de contusão e sem ritmo de jogo. Por isso faço questão de ressaltar sempre a importância de ter jogadores desse quilate no time. Ele não sente a pressão e está sempre pronto para decidir. Mostra oportunismo de um centroavante de qualidade. Nesta quarta-feira (13), o Galo tem mais um jogo difícil pela frente. Não se deixem enganar achando que o Galo vai encontrar moleza porque o Peixe luta contra o rebaixamento. A partida contra a Chapecoense mostrou que não é bem assim. Ainda mais que a equipe vem motivada pela vitória magra por 1 a 0 sobre o Grêmio no fim de semana no duelo dos desesperados. É foco total para somar mais três pontos e manter ou até aumentar a diferença para os adversários. Um abraço!

Ouça o podcast do Tudo Em Dia: