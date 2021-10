Um policial militar fez o parto do próprio filho nesta terça-feira (12), em Reduto, no Leste de Minas Gerais. O menino nasceu durante a madrugada e não deu tempo de chegar até o hospital. O cabo Willian Siqueira e a mulher dele, Ana Luiza Dias, já estavam esperando o pequeno Arthur a qualquer momento. Por volta de 1h da madrugada a bolsa da mulher rompeu.

O casal foi de carro para Manhuaçu, cidade vizinha e com o hospital mais perto, sendo 18 km de distância. Deles, 6 km são de estrada de chão. Mas Arthur não aguentou esperar chegar até o hospital e nasceu no meio do caminho. O pai precisou parar o veículo e fazer o parto.

“Tem que ter muita calma, muita calma, muita fé, e Deus sabe, Deus sabe as coisas que faz. Então de baixo de chuva, no meio da estrada, mata de um lado, mata do outro, a gente com muita oração, com muita fé, depois de cinco minutinhos Arthur já tinha nascido”, contou.

Depois do parto, o casal conseguiu chegar ao hospital e mãe e pai e passam bem. “Minha esposa me agarrava pelo pescoço, puxava meu braço, me dava tapa na cabeça, e quando ela falou pra eu parar o carro que o neném ia nascer, eu não pensei duas vezes, parei o carro, Deus lavou minhas mãos e, quando ele saiu no meu colo, enrolei ele numa toalhinha e na minha jaqueta, coloquei ele nos braços dela, ela estava quase apagando, mas ela se manteve forte, e graças a Deus conseguimos chegar ao Hospital”, concluiu.