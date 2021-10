Um avião de pequeno porte caiu nesta segunda-feira (11) em uma pequena cidade da Califórnia, provocando a morte de duas pessoas e um incêndio que consumiu duas casas e vários veículos, informaram as autoridades locais.

Imagens do local do acidente mostram vários caminhões dos bombeiros tentando apagar as chamas e o que sobrou de duas casas em um bairro residencial de Santee, nos arredores de San Diego.

Um caminhão queimado também podia ser visto no local. “Parece uma zona de guerra”, comentou um morador à emissora Fox News.

As autoridades não informaram o tipo de aeronave nem quantas pessoas estavam a bordo, contudo, segundo a emissora local Fox 5 San Diego, trata-se de um Cessna 340 com capacidade para seis pessoas que tinha decolado de Yuma, no Arizona, uma hora antes. O acidente aconteceu pouco depois do meio-dia, no horário local (16h00 em Brasília).

Não havia qualquer sinal do avião nas imagens aéreas exibidas pela televisão.

Segundo o capitão dos bombeiros de Santee, Justin Matsushita, pelo menos duas pessoas morreram no acidente, enquanto dois feridos com queimaduras foram levados para o hospital.

“É uma cena brutal e estamos tentando vasculhar a área”, disse Matsuhita, que acrescentou que as equipes de resgate ainda desconhecem a dimensão do desastre.

O xerife de San Diego, por sua vez, informou no Twitter que várias ruas foram fechadas por causa do acidente, que foi descrito como uma situação “em desenvolvimento”.

A escola de ensino médio Santana, localizada a poucas quadras do local do acidente, informou que os alunos e os funcionários estavam bem.

“Todos os estudantes estão a salvo. Houve um acidente aéreo a duas ou três quadras”, informou o centro de ensino no Twitter.