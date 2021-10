É grande a movimentação de veículos no Anel Rodoviário, na altura do bairro Betânia, na região Oeste de Belo Horizonte, no fim da tarde desta terça-feira (12) na volta do feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. O fluxo intenso sinaliza que, com o avanço da vacinação contra a covid-19, muitas pessoas optaram por viajar no feriado e, agora, enfrentam estradas cheias na volta para a casa.

Além do trânsito intenso, acidentes também complicam a vida na volta para casa pelas rodovias federais.

Conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio de suas redes sociais, um engavetamento na BR-381, na altura do KM 508, em Betim, trava a chegada a Belo Horizonte.

Em outro ponto da BR-381, em Sabará, também na Grande BH, na saída para Vitória, outro engavetamento impede o trânsito de veículos. No sentido BH, o tráfego está lento por causa de motoristas que reduzem a velocidade para observar o acidente.

BR-262 tem trânsito liberado após 54 horas de interdição

A rodovia foi chegada às 11h30 do último domingo após o tombamento de uma carreta-tanque carregada de óleo queimado.

O tombamento provocou derramamento de óleo na pista. A liberação da via só foi possível no fim da tarde desta terça depois da limpeza e retirada do veículo acidentado.