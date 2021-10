A BR-262 está completamente interditada desde o último domingo (10), na altura do KM 23, em Reduto, na região Leste de Belo Horizonte. Os motoristas que pretendiam passar por esse local nesta terça-feira (12), devem procurar desvios (veja abaixo), já que não há previsão para liberação da pista, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Um caminhão que transportava óleo queimado tombou na pista e espalhou a carga, causando a restrição. O Corpo de Bombeiros foi para o local, espalhou serragem na via e levou o motorista para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Reduto, já que ele teve fraturas nos ombros e braços.

Apesar da colocação da serragem, a PRF preferiu interditar a pista por ainda haver risco de derrapagem e novos acidentes. A empresa SER MAGE Emergências Ambientais está no local fazendo a limpeza da pista, mas devido às chuvas torrenciais foi informado a PRF que não há previsão para o término dos trabalhos.

“Também encontra-se no local, equipes do Via Minas Pátio e Auto Socorro 24 horas, para destombamento do conjunto veicular, para continuidade dos serviços de limpeza. Ainda no local, uma retroescavadeira está sendo usada pela empresa responsável pela limpeza, desengraxante e água, além do uso de caminhões vácuo”, informou a PRF.



Desvios

Para quem segue no sentido Espírito Santo a orientação é acessar Reduto até Manhumirim pela MG-111 e de lá seguir pela MG-108 até Martins Soares. No sentido Belo Horizonte é só seguir a ordem inversa.

CLIQUE AQUI e acompanhe o trânsito pelo nosso canal.