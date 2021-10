Em “A Fazenda 13” (RecordTV), Bil Araújo contou suas experiências no “BBB 21”. O peão desabafou suas mágoas com alguns participantes, como Projota e Karol Conká. Ele disse que o cantor deveria pedir desculpas para a sua família e que, depois que Karol o beijou, um desembargador e juíz tentou entrar no programa para defendê-lo da cantora.