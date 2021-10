Um açougue localizado no Centro de Belo Horizonte foi palco de um assassinato nesta quarta-feira (13). De acordo com a Polícia Militar, um funcionário do estabelecimento esfaqueou e matou um ex-colega de trabalho. O crime aconteceu em plena rua dos Tupis, entre rua Carijós e avenida do Contorno.

O caso ainda está sendo investigado, mas testemunhas contaram que a vítima seria um ex-funcionário do açougue e teria ido ao local nesta tarde. Por motivo ainda desconhecido, o açougueiro sacou uma faca e golpeou o ex-colega de trabalho. Depois do crime, o suspeito fugiu e está sendo procurado pela polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local. Conforme os atendentes do Samu, a vítima tinha 45 anos e foi atingida no tórax. O corpo permaneceu no local aguardando a perícia da Polícia Civil.

Após os trabalhos de praxe, o cadáver será removido para o Instituto Médico-Legal (IML) da capital. O crime também será investigado pela Polícia Civil, que deve abrir um inquérito para apurar a motivação do homicídio.

