O América foi ao Beira-Rio na noite desta quarta-feira (13) e deu mostras de que poderia conquistar um bom resultado contra o Internacional. Fez um bom primeiro tempo, encarou os donos da casa com personalidade, mas não manteve a intensidade. Voltou para a segunda etapa, mas parece ter deixado o futebol no vestiário e foi derrotado por 3 a 1, em Porto Alegre, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Patrick (2) e Yuri Alberto fizeram para o Colorado, enquanto Ademir descontou.

O revés no Sul do país manteve o Coelho com 31 pontos, mas fez com que perdesse uma posição, caindo para o 11º lugar. Ainda pode cair outras posições no encerramento da rodada. De quebra, interrompeu a série de oito jogos de invencibilidade. O Inter chegou aos 39 pontos, na sétima colocação.

O alviverde volta a campo no sábado (16), quando América recebe o Bahia, às 21h, no Independência. No domingo (17), o Inter pega o Palmeiras, às 16h, no Allianz Parque.

O América fez um belo primeiro. Não tomou conhecimento por estar enfrentando o Inter com o apoio da torcida e foi para cima. Marcou de forma consistente, buscou o ataque e priorizou as jogadas com Ademir pelo lado direito. A pressão inicial do Coelho provocou problemas ao sistema defensivo colorado.

Apesar do panorama favorável aos mineiros nos minutos iniciais, os donos da casa saíram em vantagem no marcador. Após cobrança rápida de falta, a defesa alviverde “cochilou” e Patrick acertou um belíssimo chute, indefensável.

O cronômetro marcava 13 minutos, mas o Coelho não se abateu e igualou o placar dois minutos depois. A zaga do Inter rebateu mal cruzamento vindo da esquerda, mas Ademir foi bem. Fez um rápido giro próximo à pequena área e guardou.

Na volta do intervalo, o time do técnico Vagner Mancini parece ter deixado o bom futebol no vestiário. Diminuiu o ritmo, afrouxou a marcação e deu espaços para que o Inter crescesse. Se não bastasse, cometeu um erro letal e permitiu o segundo gol dos gaúchos. Depois de cobrança de falta para a área, Ricardo Silva e Matheus Cavichioli não se entenderam e Patrick, de cabeça, marcou pela segunda vez.

A vantagem deu mais tranquilidade ao Inter, que passou a controlar o jogo. Se no primeiro tempo, o América não se abateu com o gol, na segunda etapa foi diferente. Não encontrou força para reagir, acomodou-se na armadilha colorada e ainda levou o terceiro gol, com Yuri Alberto.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 x 1 AMÉRICA

Motivo: 26ª rodada da Série A do Brasileiro

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Gols: Patrick, aos 14, Ademir, aos 15 minutos do primeiro tempo; Patrick, aos 17 minutos, e Yuri Alberto, aos 44 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Paulo Victor (Internacional); Felipe Azevedo e Ribamar (América)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira

Assistentes: Lorival Cândido das Flores e Jean Marcio dos Santos

INTERNACIONAL: Daniel; Saraiva, Mercado, Cuesta e Moisés (Matheus Cadorini); Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Johnny), Patrick (Paulo Victor) e Maurício (Caio Vidal); Taison (Zé Gabriel) e Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre

AMÉRICA: Matheus Cavichioli; Patric (Diego Ferreira), Eduardo Bauermenn, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal (Marcelo Toscano), Juninho e Juninho Valoura (Bruno Nazário); Ademir, Fabrício Daniel (Ribamar) e Felipe Azevedo (Rodolfo). Técnico: Vagner Mancini