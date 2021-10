América e Internacional entram em campo nesta quarta-feira (13), às 21h30, em jogo válido pela 26ª rodada da Série A. O Coelho busca a vitória fora de casa para se firmar fora da zona de rebaixamento e cada vez mais distante em pontos. Do outro lado, o Inter quer se aproximar do grupo dos quatro primeiros, e se apoia no bom desempenho como mandante para conquistar o feito.

O América iniciou a rodada na décima colocação, com 31 pontos, e acumula oito jogos de invencibilidade. O Colorado ocupa a sétima posição, com 36 pontos, três a menos do que o Leão do Pici, último time do G-4.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere e da Rádio Super 91,7 FM. O Show de Esportes da Super começa às 21h30, na sequência da transmissão de Atlético e Santos, com apresentação e comentários de Dimara Oliveira, narração de Léo Campos e reportagens de Duda Gonçalves.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X AMÉRICA

Motivo: 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 13 de outubro de 2021

Horário: 21h30 (Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (CBF/RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (CBF/RN) e Lorival Candido das Flores (CBF/RN)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (CBF/RN)

Internacional: Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso; Mauricio, Taison e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

América: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Juninho Valoura (Geovane); Felipe Azevedo, Ademir e Fabrício Daniel (Ribamar). Técnico: Vagner Mancini.