Um paciente internado no Cecovid, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, deixou o hospital com uma surpresa em grande estilo. Equipe médica e familiares entoaram a música “Cheia de Manias”, da banda Raça Negra, na volta para a casa de Renato Gualberto de Jesus, de 43 anos, após quase três meses internado por complicações da Covid-19.

Durante os 82 dias em que ficou internado, Gualberto sonhava com o momento em que poderia voltar para casa, e um pedido inusitado chamou a atenção dos familiares. “Falei com todo mundo que, na minha saída do hospital, caso conseguisse sair dessa, queria escutar essa música do Raça Negra”, contou o recém-curado.

À reportagem, Gualberto disse que, antes de ser internado, sempre escutava a canção quando ia para o trabalho, de ônibus, e ficava refletindo tudo que estava acontecendo na pandemia: “Ia escutando a música e pensando nas pessoas que estavam internadas por causa do coronavírus. Naquele momento, eu nem imaginava que um dia eu estaria no hospital com Covid”.

Gualberto foi admitido no Cecovid no dia 23 de julho. Segundo informações médicas, ele chegou a ficar em estado extremamente grave, tendo sido intubado cinco dias depois da entrada no hospital. O paciente também precisou fazer hemodiálise e traqueostomia. Após o paciente obter uma melhora, no dia 7 de outubro, o tubo foi retirado. “Jesus e Nossa Senhora curaram o meu marido pra mim. Foi um grande milagre. Só posso agradecer a todos que cuidaram dele”, afirmou a mulher.