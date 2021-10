“O Galo é o time da virada, o Galo é o time do amor”. Logo após o gol de Raniel, aos três minutos do segundo tempo, a torcida do Atlético já começou a cantar a tradicional música pedindo a virada. Funcionou. Com gols de Nacho Fernández (dois) e Nathan Silva, o Galo conseguiu somar três pontos na noite desta quarta-feira (13), no Mineirão, vencendo o Santos de virada por 3 a 1.

A virada aconteceu aos 29 minutos do segundo tempo com o zagueiro Nathan Silva que, de cabeça, finalizou balançando as redes. A assistência foi de Nacho Fernández, que também marcou duas vezes, saindo do banco de reservas. O zagueiro, criado na base atleticana e que voltou à equipe no meio da temporada, comemorou a vitória e citou o apoio da torcida.

“Uma virada muito importante, onde aqueles que entraram, entraram muito bem. Agora é continuar trabalhando jogo a jogo. A gente é muito forte dentro de casa, então vamos com tudo para conquistarmos esse grande título. O torcedor fez sua parte, nos incentivou, nos empurrou e a gente fez uma vitória importante. Mais três pontos e agora é pensar no próximo adversário”, comemorou Nathan Silva.

Com mais três pontos somados, o Galo chegou aos 56 e vai aumentando as chances de título brasileiro, com o passar das rodadas. Na próxima, o Galo enfrenta o Atlético-GO, no domingo (17), às 18h15, no Estádio Antônio Accioly. O Santos, que segue na luta contra o rebaixamento, encara o Sport, também no domingo, só que às 20h30, na Ilha do Retiro.