As famílias mineiras que vivem em situação de extrema pobreza poderão contar um alívio financeiro a partir desta quinta-feira (14). O Governo de Minas anunciou que iniciará na data o pagamento do Auxílio Emergencial Mineiro, em conta única de R$ 600, e que deverá ajudar mais de 1 milhão de famílias cadastradas no CadÚnico — que recebem até R$ 89 mensais por pessoa.

Ao todo, o Estado investirá R$ 650 milhões na medida, que visa minimizar os impactos provocados pela pandemia da Covid-19. Os pagamentos ocorrerão em escala, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.

No primeiro dia de pagamento, receberão os representantes familiares que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro e que pertencem aos chamados “grupos prioritários”, que incluem as mães solteiras e famílias que não contam com o Bolsa Família.

Já na sexta-feira (15) será a vez daqueles que nasceram em março e abril receberem o auxílio. Confira ao fim do texto a escala completa dos pagamentos.

Ainda de acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), o Auxílio Emergencial Mineiro será pago exclusivamente em contas-poupança digitais da Caixa Econômica Federal, a conta “Caixa Tem”.

“Para quem já a possui conta na instituição, o benefício será depositado automaticamente. Para aqueles que ainda não possuem conta na instituição, será aberta uma conta automaticamente, que poderá ser movimentada pelo aplicativo de smartphone”, detalha a pasta.

Os beneficiários que tiverem contas correntes ou poupança convencionais na Caixa não poderão ser utilizadas para o crédito do auxílio.

Além disso, aqueles que não tiverem celular para movimentar a quantia, poderão realizar o saque em agências da Caixa ou em Casas Lotéricas, bastando apenas levar um documento de identificação com foto.

Dúvidas sobre o programa podem ser sanadas clicando aqui.

Como vai funcionar o auxílio estadual



Entenda



Famílias prioritárias



Núcleos familiares que não recebem o Bolsa Família e que são cuidadas por mães solteiras. Elas já estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)



Quando

O dinheiro será depositado entre esta quinta-feira (14) e o dia 21 de outubro



Valor

Uma parcela única de R$ 600



Calendário

Mês de aniversário do responsável familiar | Data de pagamento

Janeiro e fevereiro | 14/10/2021

Março e abril | 15/10/2021

Maio e junho | 18/10/2021

Julho e agosto | 19/10/2021

Setembro e outubro | 20/10/2021

Novembro e dezembro | 21/10/2021



Famílias não prioritárias



Núcleos familiares que também estão na extrema pobreza, mas recebem o Bolsa Família e não são liderados por mães solteiras



Valor

Uma parcela de R$ 600



Calendário



Mês de aniversário do responsável familiar | Data de pagamento

Janeiro e fevereiro | 22/10/2021

Março e abril | 25/10/2021

Maio e junho | 26/10/2021

Julho e agosto | 27/10/2021

Setembro e outubro | 28/10/2021

Novembro e dezembro | 29/10/2021

Fonte: Governo de Minas