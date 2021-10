O Corinthians superou o Fluminense por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (13) na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com este resultado a equipe do Parque São Jorge ficou na 6ª posição com 40 pontos, enquanto o time das Laranjeiras parou no 9º lugar com 33 pontos.

O triunfo do Timão foi garantido aos 23 minutos da etapa final, quando Gabriel Pereira chegou batendo de primeira, com o peito do pé, após cruzamento de Gustavo Silva.

Na próxima rodada da competição, o Fluminense mede forças com o Athletico-PR no domingo (17) na Arena da Baixada. Um dia depois o Corinthians faz clássico com São Paulo.