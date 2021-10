A Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, realiza, nesta quarta-feira (13), às 10h30, o voo que levará o ator William Shatner ao espaço. Shatner, que interpretou o capitão James T. Kirk no clássico cult “Star Trek”, se tornará o primeiro membro do elenco do programa icônico a viajar para a fronteira final como convidado a bordo de um foguete. Shatner – que com 90 anos será a pessoa mais velha a viajar ao espaço – e a tripulação do foguete NS-18 irão além da linha Karman, a uma altitude de 100 quilômetros, por quatro minutos.

“Há muito tempo ouço falar do espaço. Vou aproveitar a oportunidade para ver com meus próprios olhos”, disse Shatner, em um comunicado divulgado pela Blue Origin.

ACOMPANHE O VOO DE DEZ MINUTOS NO VÍDEO ABAIXO

A Blue Origin informou ainda que a vice-presidente da empresa, Audrey Powers, participará da missão. Também estarão no foguete New Shepard Chris Boshuizen, ex-engenheiro da NASA (a Agência Espacial americana) e cofundador da Planet Labs, uma empresa americana que tira fotos diárias de alta resolução da Terra, por satélite; e Glen de Vries, cofundador da Medidata Solutions, uma empresa especializada no desenvolvimento de software de rastreamento de ensaios clínicos para a indústria farmacêutica.

O voo estava agendado para 12 de outubro, mas “devido aos ventos previstos para esse dia, a equipe de operações da missão da Blue Origin decidiu adiar o lançamento do NS-18”, informou a empresa em um comunicado.

O voo ocorrerá menos de três meses de a companhia ter enviado seus quatro primeiros passageiros ao espaço – entre eles, o fundador da Blue Origin, Jeff Bezos.

A decisão da Blue Origin de convidar um dos personagens mais conhecidos da ficção científica para seu segundo voo tripulado tem como objetivo manter o entusiasmo em torno da jovem indústria do turismo espacial.

Para os fãs, a viagem de 10 minutos de uma base no oeste do Texas de volta à Terra será o encerramento adequado para um fenômeno da cultura pop que inspirou gerações de astronautas.