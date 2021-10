O América está escalado para enfrentar o Internacional, nesta quarta-feira (13), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Brasileirão. Sem muitas surpresas, Mancini conta com o retorno de Patric, aposta em Fabrício Daniel no comando de ataque.

No meio-campo, no lugar de Alê, quem ganha oportunidade é Juninho Valoura; o meia não era escalado como titular desde agosto, no duelo com o Red Bull Bragantino, onde o Coelho saiu derrotado por 2 a 0.

O Coelho vai a campo com Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Juninho Valoura; Felipe Azevedo, Ademir e Fabrício Daniel.

No Internacional, Diego Aguirre opta por não repetir a mesma escalação do time que encarou a Chapecoense. O Inter vai a campo com Daniel; Saravia, Gabriel Mercado, Víctor Cuesta, Moisés, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso; Maurício, Patrick, Taison e Yuri Alberto.