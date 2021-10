A vitória de virada do Atlético em cima do Santos na noite desta quarta-feira (13) foi mais uma injeção de ânimo na equipe de Cuca no Campeonato Brasileiro. Na liderança isolada com 11 pontos de vantagem, o Galo vai trilhando caminhos mais sólidos em busca do título brasileiro. Após a partida, o técnico Cuca falou sobre a briga do Atlético pelo tão sonhado bicampeonato.

Embora tenha construído uma grande vantagem na liderança na tabela, o Flamengo, principal rival na busca pela taça, promete não baixar a guarda. O time comandado por Renato Gaúcho também venceu nesta quarta-feira (13) e, com dois jogos a menos que o Galo, segue na cola do líder, tentando diminuir a liderança.

“A gente tá lutando com todas as forças que a gente tem para conseguir o título. Não dá para garantir que vamos conseguir. É uma consequência dos resultados que a gente vai ter de entrega, como foi a noite de hoje. Cada jogo é uma história. Estávamos empatando no primeiro tempo, depois perdendo. O ambiente não se torna o melhor por diversos fatores. A ansiedade fica muito viva em todos os que estão presentes, mas a gente tem que agir diferente”, disse Cuca.

“O jogador tem que agir diferente e eles tiveram essa maturidade para reverter o placar e não é fácil. Jogo complicado, a gente tem que saborear um resultado desse. Temos acertos, ajustes, cada jogo é uma história”, completou o treinador.