Os jogadores comunicaram à diretoria do Cruzeiro que podem iniciar uma greve nesta quinta-feira (13). Foi feito um manifesto pelos próprios atletas e enviado à cúpula com o intuito de cobrar os atrasados – há até três meses de pagamentos pendentes ao elenco e à comissão técnica, entre direitos de imagem e valores na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

O comunicado foi entregue na manhã desta quarta-feira (13) à diretoria. O desejo é que o clube se movimente para quitar os atrasados o mais rápido possível. Caso contrário, há a possibilidade de greve dos atletas nos treinamentos. O elenco sub-20 também aderiu à manifestação e está disposto a parar.

O Cruzeiro quitou um mês de salários na CLT com o elenco no decorrer da última semana. A ação, contudo, foi insuficiente para amenizar a insatisfação nos bastidores do clube. Os atrasos não se restringem ao futebol. Há colaboradores com salários mais baixos que ainda não receberam.

A informação sobre a possível manifestação do elenco foi inicialmente publicada pela Itatiaia e confirmada pelo Super.FC com três fontes distintas ligadas ao elenco.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do clube a fim de escutar a posição do Cruzeiro. Entretanto, não recebeu resposta até a publicação deste texto. O Super.FC se compromete a publicar a versão do clube assim que recebê-la.

O presidente Sérgio Santos Rodrigues não está em Belo Horizonte nesta semana. Depois de viagem à Espanha, onde fez um curso de gestão da Fifa, o mandatário foi a Lisboa para ministrar palestras sobre administração no futebol.