Pelo visto a relação entre o produtor Daniel Trovejani e a campeã do “BBB” Juliette Freire não é apenas amizade. Os dois, que foram flagrados em julho num passeio de lancha no Rio, e no feriado agora foram clicados em um jantar romântico em Petrolina (Pernambuco), estaria mesmo vivendo um affair. E mais do que isso: a modelo e advogada Priscilla Moura confirmou que seu relacionamento de três anos com Daniel acabou justamente após o flagra da lancha, em que ele estava no maior chamego com a paraibana.

No dia 11 de julho, o sócio e ex de Anitta, Daniel foi fotografado ao lado de Juliette durante um passeio de lancha no Rio. O rompimento aconteceu seis dias depois, como a própria Priscilla relatou.

“É a única e última vez que vou falar sobre isso. Eu e Daniel não estamos mais juntos desde o dia 17 de julho”, disse a modelo em seu perfil no Instagram, que resolveu se pronunciar depois de Juliette e o produtor aparecerem juntos novamente, na noite da última segunda-feira, num restaurante japonês em Petrolina, interior de Pernambuco. O encontro, vazado por um fã, reforça os rumores de um romance entre os dois.

No entanto, depois de muita gente afirmar que

Priscilla Moura e Daniel Trovejani estavam noivos, ela negou prontamente: “Nós éramos namorados, nunca existiu noivado. Chega de mensagens, chega de perguntas, cuidem da vida de vocês e RESPEITEM a minha”.