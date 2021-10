Mesmo muito desfalcado, o Flamengo derrotou o Juventude por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (13) no estádio do Maracanã, e permanece firme na caça do líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG (que bateu o Santos por 3 a 1 no Mineirão).

FIM DE JOGO NO MARACANÃ! Com gols de Kenedy, Pedro e Andreas Pereira, o Mengão vence o Juventude por 3 a 1, pelo Brasileirão! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/JwMDw0vlES — Flamengo (@Flamengo) October 13, 2021

Com o triunfo, o Rubro-Negro se mantém na vice-liderança da competição com 45 pontos, enquanto o time do Rio Grande do Sul fica na 15ª posição com 28 pontos.

Sem poder contar com nomes como Bruno Henrique, Gabriel Barbosa e Arrascaeta, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho dominou a primeira etapa, abrindo uma vantagem de 3 a 0, graças a gols de Kenedy, aos 11 minutos, de Pedro, aos 25, e de Andreas Pereira, aos 34 em bela cobrança de falta.

Craque! 👏❤️🖤 Que partida do nosso @andrinhopereira! Um golaço de falta e duas bolas no travessão que mereciam entrar! #VamosFlamengo 📸 @AlexandreVidal1 e @mcortesdasilva8 / CRF pic.twitter.com/Fb1tj3xaeG — Flamengo (@Flamengo) October 14, 2021

O Juventude ainda conseguiu descontar aos 11 minutos da etapa final, graças a gol do lateral William Matheus de cabeça após cobrança de escanteio, mas o triunfo final foi mesmo do time da Gávea.

Na próxima rodada o Flamengo recebe o Cuiabá no Maracanã no domingo (17). No mesmo dia o Juventude visita o Grêmio em Porto Alegre.

Empate na Arena Condá

Quem ficou no empate nesta quarta foram Chapecoense e Athletico-PR. A partida disputada na Arena Condá terminou em 1 a 1. O resultado deixou o Furacão, que marcou com Christian, na 8ª posição com 34 pontos, enquanto o Verdão do Oeste, que contou com gol de Matheus Ribeiro, permanece na lanterna da competição, agora com 13 pontos.

Fim de jogo. Chapecoense fica no empate diante do Athletico-PR em jogo de muita entrega na Arena Condá! #VamosChape #OrgulhoDeSerChape pic.twitter.com/bzhLZNUnuR — Chapecoense (@ChapecoenseReal) October 13, 2021

O Athletico-PR volta a jogar pela competição no domingo, quando recebe o Fluminense na Arena da Baixada. Um dia antes a Chapecoense mede forças com o Fortaleza.